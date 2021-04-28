Наталя Сумська-сестра Ольги Сумської розповіла, чому не спілкується зі своєю сестрою і заговорила про свою дочку

Народна артистка України, актриса Наталія Сумська вирішила розповісти в інтерв'ю» Зірковий шлях " про своє спілкування з дочкою і сестрою. Нагадаємо, у Наталії двоє дітей-дочка і син. Сумська поділилася, що після того, як Дарья вийшла заміж і пішла з роботи, це дуже засмутило її (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Три роки тому Дарья овдовіла, тому питання дочки і внучки Наталя взяла на свої плечі:

"Вона не працює зараз і повністю сподівається, що я їй все надам, всі ці можливості. Це було свого часу і у тата так її – він просто чекав, що його запросять, що йому запропонують. Не сам йшов, а чекав милості від когось. Я зовсім інша людина, всяка робота мені приємна", - поділилася артистка.

Вона також розповіла: її ставлення до того, що рано чи пізно її не стане і нікому допомагатиме дочці та внучці, досить неоднозначне, адже сама Дарина відповідає недбало: "як Бог дасть" і не переживає через це.

Користувачі Мережі не змогли залишитися байдужими після інтерв'ю:

"Просто вражена людяністю, відкритістю, безпафосністю і щирістю цієї величної актриси. Ось кого потрібно показувати по телебаченню; спасибі пані Наталя за Ваш талант і чітку громадянську позицію, ви справжня украінка! Многая літа Вам !!!; Наташенька, ви чудова українська жінка, патріотка України, супер артистка-моя сім'я і я вас сильно любимо і поважаємо; яка глибока, чарівна і інтелігентна жінка. Актриса з великої літери. Удачі у всьому; обожнюю цю особистість! Така світла, освічена, приємна; Дякую за таке щире інтерв'ю! Справжня: актриса, жінка, Українка. Захоплююся вашою творчістю, і громадянською позицією !!!».

Наталя Сумська і раніше зізнавалася, що майже не спілкується з сестрою. При цьому вона зазначила що практично про кожен крок Ольги і без цього можна дізнатися, зайшовши в Інтернет, адже вона дуже активно веде соцмережі.

Ольга Сумська розповіла, як поставилася до слів сестри:

"Мене це абсолютно не образило. Наталя мені говорила про це відкрито. Вона працює в Національному драматичному театрі ім Франка, і їй легше, адже вона на зарплаті. А ми артисти вільного польоту дуже залежні. З-за локдауна всі вистави скасовані. Я працюю в антрепризах, а це мій хліб. Вибачте, я повинна рекламувати для того, щоб люди дізналися про мої вистави. Я йду в ногу з часом. І порадила б Наталії В'ячеславівні бути в цьому плані більш сучасною і не боятися», - сказала Сумська.

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