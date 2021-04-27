Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала себе, поставивши питання

Як пише Politekka.net, Даша Ульянова є майстром спорту з гімнастики. Красуня вирішила випробувати долю в "Холостяку" і навіть перемогла, але побудувати відносини із завидним красенем не вийшло. Але завдяки проекту дівчина стала дуже популярною і тепер активно веде свій блог в Instagram.

Красуня цього разу опублікувала в сторіс кілька фото, запропонувавши описати одним словом:

"Яким би одним словом ви мене описали?"

Даша додала кілька фото, де позувала в чорній сукні зі спущеними бретельками.

На останньому фото, яке Даша додала, красуня позувала в чорному прозорому боді на даху. Дівчина загнула ніжку, вражаючи фігурою.

"Мотивація", - написав фанат, описуючи Ульянову.

"Це особливо приємно, а ви - моя мотивація", - написала Даша у відповідь.

"Сильна", - запропонував ще один фанат.

"Вважаю, що сила дівчини в її слабкості. Але в житті були ситуації, коли потрібно було проявити реальну внутрішню силу і характер", - написала Даша і додала фотографію з мотоциклом.

Раніше ми повідомляли, що Даша Ульянова показала себе без одягу, розкривши власний метод боротьби з комплексами.

Ульянова пост супроводила власними фотографіями, на яких вона максимально розкрилася перед глядачами. Так, Даша позувала зовсім без одягу. Вона сиділа на підлозі, схрестивши ноги і прикриваючись руками.

Нагадаємо, переможниця" Холостяка " Ульянова, спустивши бретельки, показала, за що її люблять чоловіки

Також Politeka писала, що Ульянова показала, якою була до "Холостяка", різниця вражає

А ще Politeka повідомляла, що роздягнена Ульянова з " Холостяка» наробила галасу пікантними кадрами, в мережі ахнули



