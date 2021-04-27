Співачка Тіна Кароль роздражнила публіку несподіваною обіцянкою і сміливим образом

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала фрагмент із нового кліпу на пісню "Це любов" з альбому "Красиво" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах Кароль постала в комбінезоні незвичайного крою, з божевільними вирізами та однією штаниною. Антураж в стилі диско, оригінальне освітлення й динамічні танці роблять цей кліп незабутнім - від колишньої "плакальниці" не залишилося й сліду.

"Це любов нас зв'язала

Це музика нас об'єднала

Це пристрасть нас куражить", - поділилася Кароль рядками з пісні та додала, - "Мій довгоочікуваний вам подарунок. Насолоджуйтесь живим концертом, де б ви не були. Увечері, о 18:00, зустрінемося в прямому ефірі Instagram, подивимося шоу разом і поспілкуємося про те, про се!".

Новий імідж Тіни, безумовно, справив враження на публіку:

"Тіна, це просто божественно красиво. Чекаємо прямий ефір⚡️"

"Тіна, захоплююся!❤️"

"Це вогонь 🔥 моє серце заросло трояндами з шипами❤️"

"Кааайф😍"

"Перебір, самозамилування!"

"Спасибі за творчість! За кураж! За музику! Ви дивовижна, неймовірна!!!❤️"

"Чимось Кайлі Міноуг нагадує!?"

"Ну як вам сказати, я здохла🥵"

Нагадаємо, тепер у Кароль з'явиться більше часу на творчість і доопрацювання свого нового образу. Як відомо, зірка у фіналі 11-го сезону "Голосу країни" заявила, що назавжди покидає проєкт. Своє місце Тіна побажала віддати солістці The Hardkiss Юлії Саніній.

"Це був мій крайній сезон. Я дуже дякую "Голос країни". Спасибі всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Люблю кожного, хто долучався до цього проєкту", - таку заяву зробила співачка.

Нагадаємо, ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на "Голосі країни" її більше не побачать:"Так прикро".

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