Зірка "Танців з зірками", відома танцівниця і хореограф Олена Шоптенко здивувала домашніми розвагами на сходах

Як передає Politeka.net, Шоптенко дуже багато часу проводить вдома з маленьким сином, тому більшу частину свого Іnstagram вона присвячує дому. Молода мама встигає вдома не тільки займатися з малюком, а й приділяє час собі. Цього разу Шоптенко вирішила показати шанувальникам, як вона знімає відео для Тіктока, перевтілюючись в різні красиві образи.

Відео та фото вразило шанувальників, адже Олена під час домашніх зйомок постала відразу в трьох образах з ефектним макіяжем і розпущеним волоссям. Перший лук-свободжние джинси сірого кольору, сорочка кольору капучино, туфлі і сумочка в тон, дві секунди і красуня вже згинається в джинсовій спідниці і білій футболці, в чорному піджаку і взутті під колір. Третій образ модний тренч, допоплнений чорними окулярами і туфлями-човниками.

"Тікток Привіт😂 хоч вдома вбираюся😉 Вам який лук більше подобається? 1,2,3,4?", - запитала Шоптенко у підписників.

Підписники засипали компліментами Шоптенку за розкішну фігуру і красиві образи:

"Стільки енергії в цій тендітній жінці 🔥 🔥 🔥 "

"Всі дуже круті 😍 🔥 🔥 "

" Кайфова🔥"

Як повідомляла Politeka, Шоптенко з " Танців з зірками "після серії невдач на кухні показала, чим балує сина:"спроба №3 виявилася успішною".

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" показала, в якому безладі доводиться працювати: несподівані кадри зі зйомок.