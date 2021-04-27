Зірка "Танців з зірками", відома танцівниця і хореограф Олена Шоптенко здивувала домашніми розвагами на сходах
Як передає Politeka.net, Шоптенко дуже багато часу проводить вдома з маленьким сином, тому більшу частину свого Іnstagram вона присвячує дому. Молода мама встигає вдома не тільки займатися з малюком, а й приділяє час собі. Цього разу Шоптенко вирішила показати шанувальникам, як вона знімає відео для Тіктока, перевтілюючись в різні красиві образи.
Відео та фото вразило шанувальників, адже Олена під час домашніх зйомок постала відразу в трьох образах з ефектним макіяжем і розпущеним волоссям. Перший лук-свободжние джинси сірого кольору, сорочка кольору капучино, туфлі і сумочка в тон, дві секунди і красуня вже згинається в джинсовій спідниці і білій футболці, в чорному піджаку і взутті під колір. Третій образ модний тренч, допоплнений чорними окулярами і туфлями-човниками.
"Тікток Привіт😂 хоч вдома вбираюся😉 Вам який лук більше подобається? 1,2,3,4?", - запитала Шоптенко у підписників.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
Американська невістка Чапкіса оголосила про важливе рішення після 20 років шлюбу: "Шалено, але..."
Андрій Данилко в образі Сердючки взявся за старе, українці радіють: "Те, що всі хотіли, але ніхто не очікував"
Ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на "Голосі країни" її більше не побачать: "Так прикро"
Каменських показала, чим займається з Потапом в спальні після довгої розлуки: "і без дітей? Адже вже..."
Підписники засипали компліментами Шоптенку за розкішну фігуру і красиві образи:
"Стільки енергії в цій тендітній жінці 🔥 🔥 🔥 "
"Всі дуже круті 😍 🔥 🔥 "
" Кайфова🔥"
Нагадаємо, що Шоптенко з " Танців з зірками "в прозорій сукні влаштувала запальні танці на столі:"Ось це так".
Як повідомляла Politeka, Шоптенко з " Танців з зірками "після серії невдач на кухні показала, чим балує сина:"спроба №3 виявилася успішною".
Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" показала, в якому безладі доводиться працювати: несподівані кадри зі зйомок.