Осадча розсекретила, що буде з "Голосом країни" після відходу Кароль

Відома українська телеведуча і кохана дружина продсера Юрія Горбунова Катерина Осадча розсекретила, що буде з улюбленим шоу українців "Голос країни" після відходу Тіни Кароль

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катя Осадча підсумувала завершення 11 сезону шоу "Голос країни", написавши про цей пост у своєму акаунті в Іnstagram, додала фото з чоловіком Юрієм Горбуновим, де вони стоять на сцені разом.

"11 сезон-done. Попереду дванадцятий 👯♀️ ",- написала телеведуча.

Однак, в коментарях під постом розгорілася бурхлива дискусія мовляв набридло шоу і ніхто вже не чекає 12 сезон. Деякі нагадали і засмутилися, що з шоу пішли круті тренера - Дан Балан, Потап, а тепер йде Тіна Кароль.

Підписники активно коментують пост телеведучої:

"Вже не те, набридло шоу".

"Пішов Дан, Потап, а ще й Тіна...Шкода...".

"Найкращий був 9-10 сезон . Зараз вже не те . 12-ий і не чекаю вже".

"У 12 сезоні, повинні бути на 100% провідні Осадча і Горбунов".

Варто нагадати, що Кароль у фіналі 11-го сезону "Голосу країни" заявила, що назавжди покидає проект. Своє місце Тіна побажала віддати солістці The Hardkiss Юлії Саніної.

"Це був мій крайній сезон. Я дуже дякую "Голос країни". Спасибі всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Люблю кожного, хто долучався до цього проекту", - таку заяву зробила співачка.

Нагадавши, Горбунов "розділ" Олега Винника за лаштунками, порадувавши Осадчу: "подивися, як світиться!".

Як повідомляла Politeka, Осадча в сукні королеви показала українцям кругленький животик: "Катя і Юра молодці!".

Також Politeka писала, Катю Осадчу без макіяжу і стильного образу помітили на прогулянці: "у житті і на сцені - різні люди".