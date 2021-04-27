Відома українська телеведуча і кохана дружина продсера Юрія Горбунова Катерина Осадча розсекретила, що буде з улюбленим шоу українців "Голос країни" після відходу Тіни Кароль
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катя Осадча підсумувала завершення 11 сезону шоу "Голос країни", написавши про цей пост у своєму акаунті в Іnstagram, додала фото з чоловіком Юрієм Горбуновим, де вони стоять на сцені разом.
"11 сезон-done. Попереду дванадцятий 👯♀️ ",- написала телеведуча.
Однак, в коментарях під постом розгорілася бурхлива дискусія мовляв набридло шоу і ніхто вже не чекає 12 сезон. Деякі нагадали і засмутилися, що з шоу пішли круті тренера - Дан Балан, Потап, а тепер йде Тіна Кароль.
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Підписники активно коментують пост телеведучої:
"Вже не те, набридло шоу".
"Пішов Дан, Потап, а ще й Тіна...Шкода...".
"Найкращий був 9-10 сезон . Зараз вже не те . 12-ий і не чекаю вже".
"У 12 сезоні, повинні бути на 100% провідні Осадча і Горбунов".
Варто нагадати, що Кароль у фіналі 11-го сезону "Голосу країни" заявила, що назавжди покидає проект. Своє місце Тіна побажала віддати солістці The Hardkiss Юлії Саніної.
"Це був мій крайній сезон. Я дуже дякую "Голос країни". Спасибі всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Люблю кожного, хто долучався до цього проекту", - таку заяву зробила співачка.
Нагадавши, Горбунов "розділ" Олега Винника за лаштунками, порадувавши Осадчу: "подивися, як світиться!".
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