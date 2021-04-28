Відома актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару розповіла подробиці операції

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару не так давно вирішила поділиться проблемою. Виявилося, що у красуні були проблеми з диханням через ніс і довелося звертатися до профільних лікарів, які зробили операцію дівчині. Цього разу в Instagram актриса розповіла про реабілітацію після операції.

На фото дівчина сиділа в шортиках, топіку і ботфордах, а плащ спустила на плечі. У студії створили штучний вітер, тому волосся красуні були трохи вьерошени.

"Ніс! Як, де і чому я робила операцію!

Продовжу свою думку.

З приводу реабілітації. Добу я провела в лікарні, потім мене відпустили додому. Тиждень я відходила, була слабкість, загалом, все як після операції, нічого надприродного.



По закінченню трьох тижнів, можу сказати, що відчуваю себе чудово, а найголовніше Я дихаю!!!", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили майже 4 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красоточка. Рада за тебе і радію разом з тобою, бо теж знаю ті відчуття, коли не дихає ніс", "принадність", "Носик став красивіше", "просто шикарно", "що за зайка така красива", "капець, ти красуня", "Вау, яка красива", "Глибока розумничка", "Модель, наша зірочка", "з такою хоч на край світу", "Ну чому ти така красива".

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