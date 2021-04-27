Леся Нікітюк показала українцям, як проходить її вівторок вдома
Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку популярної української телеведучої в Іnstagram. На фото Леся показала, як насолоджується вдома. Красуня завдала на обличчя омолоджуючу маску білого кольору і почала смачно обідати.
Судячи зі знімка, з дієтами Леся вирішила розпрощатися. У всякому разі, на деякий час. В її тарілці не огірки і авокадо для правильного харчування, а калорійні спагетті в червоному соусі. Леся намотала їх на вилку і пильно дивиться в камеру, позуючи у всій красі.
"Вівторок?!?не чула 😎 🍝 » ,- йдеться в повідомленні.
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Фоловери Нікітюк висловилися з приводу спагетті в соусі:
"Макаронний монстр😱".
"Завтра середа, екватор тижня. Щоб кожен день був такий як ваш вівторок, зі смачною їжею і доглядом за собою😍".
"Оранжева паста🧡. Прям сьогодні в колір Дня Короля в Нідерландах))) оранжевий - колір голландської королівської родини. Леся як завжди в тренді 😃".
"Блін, я думала, Леся морква по корейськи їсть))".
"😂 якби була морква то взагалі було б актуально. 🧡Помаранчеву моркву придумали в Нідерландах на честь королівської сім'ї вона помаранчева. Раніше морква була білого,жовтого і бузкового кольору ☺️".
"Дієта на карантині :)".
"Вівторок краще, ніж понеділок ❤️❤️🔥".
Нагадавши, Нікітюк навідалася до батьків і провела захисний "ритуал", кадри.
А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк розкрила сорочку і показала, як схудла до літа.
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк показала, як приміряє різні образи, покрутивши перед камерою п'ятою точкою.