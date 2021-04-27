Дочка онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, поділилася своїм нещастям з публікою

Як передає Politeka.net, 25-річна дівчина, яка пішла по стопах матері й стала актрисою, розповіла деталі про свою недугу та нинішній стан в "сторіз" в Instagram.

Медики виявили у Заворотнюк-молодшої хронічне запалення очної повіки. За словами спадкоємиці зірки серіалу "Моя прекрасна няня", ліве око в неї почервоніло, швидше за все, через алергію, але краплі та мазі ефекту не дають.

В даний час повіка сильно розпухла, дівчині навіть доводиться надягати окуляри на вулиці.

"Вже майже три тижні так ходжу, не уявляю на скільки вистачить терпіння", - поділилася Анна.

Дочка Заворотнюк боїться хірургічного втручання і радиться з підписниками, що робити.

"Страшно боюся, якщо знадобиться операція... Лікар сказав, що чомусь саме зараз ця проблема у дуже багатьох", - повідомила дівчина.

"У моєї дитини був, теж говорили, що треба буде видаляти, але ми впоралися. Довго, правда, лікували, але допомогла мазь і краплі"; "у Ані Седокової так само, недавно оперували...", - пишуть їй в коментарях.

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк більше двох років бореться з онкологією. Їй діагностували гліобластому. Це одна з найбільш агресивних пухлин головного мозку. Про свою страшну хворобу актриса дізналася через кілька місяців після появи на світ третьої дитини. Пройшовши через кілька операцій і реабілітацію, в даний час з'явилася інформація, що актриса вже почала виходити на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям. Близькі захищають її від зайвої уваги з боку журналістів, тому всі ці роки Анастасія зберігає мовчання, не разу не давши коментар про свій стан.

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