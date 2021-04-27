Телеведучий Григорій Решетник поділився милим фото з коханою дружиною Христиною на відпочинку на райських Мальдівах.
Незмінний український телеведучий Григорій Решетник, який веде проект "Холостяк" і вів "Холостячку" на телеканалі СТБ, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, нещодавно Григорій показав у своєму мікроблозі чарівне фото, на якому прохолоджується зі своєю коханою в тіні пальм під час відпочинку на Мальдівах.
Щасливий чоловік вирішив похвалитися красунею-дружиною і закликав насолоджуватися життям.
У підписі до кадру Решетник зазначив, що його дружина Христина - справжня красуня.
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"Моя Христуня-Красуня і я 🏝 😎 годиною треба просто зупинитися та насолоджуватися життям. Сказати собі - я щасливий, я люблю цей світ! ",- написав Григорій.
Користувачі тут же почали активно обговорювати його нове фото, засинаючи компліментами в коментарях до публікації.
"❤️❤️Зупинись, мить, ти прекрасно!🔥🔥😍😍".
"Ви ідеальні ❤️дай Бог вам любові і щастя вашій родині❤️".
"Так, в нашому мінливому світі дійсно не вистачає часу просто зупинитися, а щоб відчути себе щасливим це взагалі подвиг😂 😂 😂".
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