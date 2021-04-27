Відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі в блузі з акуратним декольте знялася для модного журналу

Супермодель не так часто бере участь в показах, проте продовжує зніматися для модних глянців і не відмовляється від фотосесій з новими образами. Оскільки Моніка підкреслює також, що старіє природно, вона не ховає зморшки. Проте, на новому фото Беллуччі виглядає все ж молодше, ніж зазвичай.

Моніка не раз відзначала, що їй подобається гармонія в собі і в стосунках, тому все рідше зірка показує себе в зухвалому стилі, приміряючи натомість більш ніжні і умиротворені луки. У новій фотосесії для популярного журналу 56-річна знаменитість постала в простій блузі з укороченим рукавом і відкритою зоною декольте.

Невелика пікантність в образі Беллуччі з розпущеним волоссям надала їй помітно посвіжілого і яскравого вигляду, а легкий макіяж і помітна ретуш на фото зробили модель молодше на пару років.

"Я люблю тебе Моніка; коли ти почнеш зніматися? 😻 😛 ; Мені подобається, як тобі комфортно у власному тілі😍; чудово🙌; ви справжнісіньке наше натхнення👑 ✨; занадто багато фотошопу, цього не повинно бути так помітно; в Росії Ми теж обожнюємо Моніку😍 !!!; прекрасний вічний наш квітка🌹; ти моя любов, джііігар💙 ✊ 😬».

Також у своєму Instagram Моніка розмістила кадр з трубкою від дротового телефону в руці. Актриса підняла другу руку догори, заплутавши її у волоссі.

Для знімка Моніка одягла тонку шовкову маєчку з ажурною вставкою на тонких бретелях без білизни, і спідницю-міді в коричневу клітку з розрізом. Антураж фону-ретро-стиль, обдерті шпалери, старі вікна, книги...

Моніка Беллуччі є однією з найпривабливіших жінок у світі. Жінкою захоплювалися в роки її молодості, але і зараз красуня підкорює уми фанатів.

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