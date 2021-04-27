Відома модель Емілі Ратаковски виглядає дивовижно в коротких топах і купальниках

Супермодель припинила публікувати нові фото після народження сина і весь час присвячує родині. Лише зрідка Ратаковскі нагадує про себе, а також показує всі принади материнства в своєму профілі в Instagram. Це не заважає шанувальникам згадувати кращі фото Емілі, зроблені раніше.

Не так давно шанувальники обговорили манеру зірки позувати в міні-топах або одному ліфі. Оскільки Раткковскі пишається тим, як виглядає вона, найчастіше, зазвичай постає перед камерами в штанях, лосинах або шортах і без верхнього одягу. Так як Емілі подобається її фігура, вона впевнена, що плоский живіт – це головний акцент всіх її образів.

На представлених кадрах модель із задоволенням в черговий раз звернула на себе увагу і показала мінімалістичний образ. Без косметики, укладок і фільтрів Ратаковскі перед камерою була впевненіше, ніж коли вона позує в «повній бойовій» готовності.

Плоский живіт і тонка талія при наявності пишних форм — фігура Емілі для багатьох є справжнім еталоном. Як видно на знімку, Ратаковскі з легкістю показує себе в самих різних купальниках і підкреслює привабливі форми без збентеження.

"Ти чудова жінка, вау; у неї немає абсолютно ніякого сорому. Звичайне обличчя; я дійсно не хочу бачити твої форми, я заздрю; приголомшливий образ; вона схожа на @kendalljenner @ llunde11; вона схожа на Кендалл Дженнер 😍; ми все це бачили; форми змушують сходити з розуму, чоловіки втратять контроль XD", - писали користувачі під постом Ратаковскі.

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