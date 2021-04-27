Популярна українська співачка Наталія Могилевська відверто розповіла про боротьбу із зайвою вагою і поділилася своїм меню

У новому пості на своїй сторінці в Instagram зірка зізналася, що в боротьбі за ідеальну фігуру вона встигла перепробувати безліч дієт. Про це пише Politeka.net.

Могилевська розповіла, що особисто їй допомогло інтервальне голодування.

"Я перепробувала безліч дієт і дуже полюбила інтервальне голодування...основна фішка в тому, що прийом їжі строго чергується з періодами голодування за певними інтервалами часу... мій варіант - це повна відмова від їжі на 16 годин і 8 годин, коли їсти можна", - написала знаменитість.

Вона також вирішила розкрити своє меню. Так, Могилевська підкреслила, що вона вегетаріанка.

"Мяско залишилося давно в минулому. Моя основна їжа: каші, овочі, фрукти, горіхи, насіння, трави", - розповіла зірка.

За її словами, на сніданок вона їсть насіння Чіа з ягодами і гречаним молоком, на обід – овочеве рагу і салат з гірчично-медовим соусом, або вегетаріанський борщ з карпатськими грибами і безрожжевой грінкою з насінням, маслом ДХІ і чорною сіллю. Вечеряє співачка салатом з бобовими і горіхами.

Свій пост Могилевська супроводила знімком, на якому вона з явно зайвою вагою позує в рожевому танцювальному платті. Втім, судячи з усього, цей кадр був відфотошоплений і співачка насправді так не виглядала.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.

"Фото жесть", "так, тут одним голодування не обмежитися, обов'язково потрібно стежити за своїм меню, тоді все вийде!", "Як ковбаса", "Фотка прикольненька", - пишуть люди.

Нагадаємо, Могилевська розкрила, ким їй насправді доводиться чоловік, з яким її засікли папараці: "Він...".

Як повідомляла Politeka, Наталії Могилевській довелося стрибнути з 26-метрового мосту в Києві, з'явилися кадри.

Також Politeka писала, що 45-річна Могилевська в мікро-топі помірялася формами з 30-річною улюбленицею публіки.