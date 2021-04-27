Настя Каменських зворушливо звернулася до свого чоловіка Потапа, який заради неї прилетів до Мексики

Як відомо, останні тижні співачка провела в далекій країні, знімаючи своє нове реаліті-шоу "Дівчатка рулять". Весь цей час її чоловік, відомий продюсер і репер Олексій Потапенко, залишався в Україні, проте кілька днів тому він залишив все і полетів до дружини, щоб зробити їй сюрприз. Саме Потапу Настя присвятила новий пост у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Судячи з усього, співачка вирішила випустити нову пісню про кохання, на яку її надихнув чоловік.

"Ні бурі, ні дощам

Не віддам

Тебе, моя душа

Спасибі тобі, моя рідна людина, за нашу любов і той творчий порив, в якому народжуються такі пісні", - написала зірка.

Цей пост вона супроводила їх з Потапом спільними знімками на березі моря. Продюсер позує в блакитній сорочці і бордовому капелюсі, а його дружина – в квітчастій туніці.

На фото Настя зворушливо притискається до Потапа, а той цілує її в лоб.

Шанувальники пари бурхливо відреагували на цей пост. При цьому, в коментарях примудрилися помітити у Потапа "животик", пожартувавши про майбутнє поповнення в зоряному сімействі.

"А тут Потап зовсім на себе не схожий, відразу подумала" що це за мужик?", "Яка ж ви неймовірна пара", "дуже красиві фотки", "Ух як красиво", "як же ви любите один одного", "Ковбой", "Потап вагітний ура живіт видно ну слава богу скоро поповнення", "яка ви неймовірно красива, найколоритніша пара! Будьте щасливі", - пишуть люди.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "Чоловік приїхав!".