Популярний український співак Melovin, який запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка в Нацвідборі на Євробачення, наочно показав, як змінилося життя українців За останній рік
Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) поділився новим постом у своєму Instagram.
У ньому він звернув увагу на те, що з початку пандемії життя більшості людей кардинально змінилося. Як приклад співак навів захисні маски, які зараз є незамінним аксесуаром для виходу на вулицю.
"Ніколи і подумати не міг, що маски стануть настільки повсякденним і простим атрибутом нашої реальності. Прям як взутися... Втомилися від них?",- поцікавився Melovin у своїх передплатників.
В якості ілюстрації для свого поста він поділився власним Селфі, зробленим в дзеркалі ліфта. На фото співак одягнений в чорний костюм і червону шапку. Його обличчя закриває чорна маска. Артист виглядає дійсно втомленим.
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Його шанувальники тут же почали коментувати пост, відповідаючи на питання Костянтина.
"втомився від Дня бабака в закритій клітці", "не можу без маски тепер, вона вже приросла до мене", "навіть є якесь таке відчуття, на початку карантину я комплексувала носити маску, а зараз комплексую без маски", "Мел на цій фотографії схожий на старшокласника, всім би в школу такого старшокласника", "який гарний чоловік!", "Що з очима? Втомився?",- пишуть люди.
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