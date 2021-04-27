Відома ведуча і співачка Тетяна Воржева, яку часто називають українською Анджеліною Джолі, показала новий жіночний образ і задумалася про участь у популярному шоу

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася в своєму Instagram новим відео, на якому вона приміряла елегантний вечірній образ.

Так, ведуча показала себе в короткій чорній сукні облягаючого фасону. Наряд привертає до себе увагу відкритими плечима і ключицями, а також глибоким декольте. Рукави-ліхтарики відокремлені від решти вбрання, що робить його ще більш незвичайним.

На відео Воржева влаштувала невелике імпровізоване дефіле перед камерою, демонструючи всі достоїнства сукні і своєї фігури, яку воно ідеально підкреслило. Дівчина впевнено ходить по кімнаті і вигинається в різних модельних позах.

У підписі до відео вона припустила, що може стати учасницею одного з популярних проектів на українському телебаченні.

"Може в "Холостяк" або "холостячкою"?",- поцікавилася ведуча у своїх підписників.

Фанати тут же почали коментувати її пост. При цьому, їх думки розділилися.

"Ніііііі. Ви не та особистість, щоб себе принижувати", "на холостячку!", "Я за будь-який двіж, аби побільше було тебе. Природа створює красу для милування", "Божественна", "В Холостячку так, в Холостяк точно ні, не Ваш рівень боротися за увагу чиє то або чекати побачення", " Танюш, чекаємо тебе на екранах!", "Може на наступний сезон?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Українська Джолі у вузькому боді з непристойним декольте розшалилася перед камерами: "Ангел і демон".

Як повідомляла Politeka, Українська Анджеліна Джолі з битою в руках звела з розуму ідеальними вигинами: "дівчатка рулять".

Також Politeka писала, що Українська Джолі в шкіряному вбранні навчила, як виходити красиво на фото: "це відмінний інструмент...".