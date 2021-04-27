Відома ведуча і співачка Тетяна Воржева, яку часто називають українською Анджеліною Джолі, показала новий жіночний образ і задумалася про участь у популярному шоу
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася в своєму Instagram новим відео, на якому вона приміряла елегантний вечірній образ.
Так, ведуча показала себе в короткій чорній сукні облягаючого фасону. Наряд привертає до себе увагу відкритими плечима і ключицями, а також глибоким декольте. Рукави-ліхтарики відокремлені від решти вбрання, що робить його ще більш незвичайним.
На відео Воржева влаштувала невелике імпровізоване дефіле перед камерою, демонструючи всі достоїнства сукні і своєї фігури, яку воно ідеально підкреслило. Дівчина впевнено ходить по кімнаті і вигинається в різних модельних позах.
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У підписі до відео вона припустила, що може стати учасницею одного з популярних проектів на українському телебаченні.
"Може в "Холостяк" або "холостячкою"?",- поцікавилася ведуча у своїх підписників.
Фанати тут же почали коментувати її пост. При цьому, їх думки розділилися.
"Ніііііі. Ви не та особистість, щоб себе принижувати", "на холостячку!", "Я за будь-який двіж, аби побільше було тебе. Природа створює красу для милування", "Божественна", "В Холостячку так, в Холостяк точно ні, не Ваш рівень боротися за увагу чиє то або чекати побачення", " Танюш, чекаємо тебе на екранах!", "Може на наступний сезон?",- пишуть люди.
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