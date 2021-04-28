Даша Хлистун, дружина "Холостяка-10" Макса Михайлюка, приймає привітання з народженням дитини

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала цікавий знімок у своєму мікроблозі в Instagram.

Даша Хлистун виклала фото, на якому зображена ручка немовляти.

"Тепер я точно знаю, що таке щастя", - написала вона.

Дівчина приймає привітання з поповненням в сім'ї.

Зазначимо, така новина швидко облетіла Інтернет. Також в мережі виклали фото Михайлюка в пологовому будинку.

"Ура Ура!! Хороша новина щастя і здоров'я мамі і донечки і нехай боженька оберігає Вас», «Ура!!!! Вітаю вашу сім'ю з поповненням👏 здоров'я мамі і малятку«,» вітаю вас щастя вам і вашій родині здоров'я міцного нехай ваша сім'я буде міцніше", - пишуть в коментарях.

Шанувальники на сторінці Хлистун вирішили прямо запитати, чи дійсно вона вже народила. Дівчина поки залишила питання без відповідей. Однак інші фоловери відповідають замість неї.

Нагадаємо, модель Даша Хлистун раніше зізнавалася, що з Максом Михайлюком познайомилася в Інтернеті, але любові з першого погляду у них не було. Однак після першої зустрічі в офлайні вони вже не змогли бути на відстані один від одного.

Макс Михайлюк був головним героєм шоу»Холостяк-10".

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