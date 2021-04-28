Дочка співачки Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу Софія викликала захват новим фото

Як передає Politeka.net, дочка артистки не так давно завела сторінку в Instagram, і тепер публікує там короткі відео і свіжі кадри.

Так, на новому фото дев'ятирічна дівчинка позувала зі своїм собачкою Тошею, ім'я якому вона вибрала сама. Про поповнення в сім'ї Лорак повідомила на початку цього року. Можна помітити, що собачка вже помітно виріс.

За фото з Тошею Соня отримала багато приємних слів.

"Сонечка, Тошенька ви такі сонячні ❤️ яке щастя, коли вдома живе пухнастий друг. Нехай кожна мить разом буде веселим і яскравим", "Софія, які ви чудові", "красива, Татова копія", "Красуня і собачка супер", "які ви милі", "яка принадність", "улюбленець", "яка мила, схожа на Мурата і Кароліну", "який симпатюля вже, виріс Тоша! Сонечка красуня", - пишуть в коментарях.

Порода Тоши-мальтіпу, це помісь мальтійської болонки і той-пуделя. Вони гіпоалергенні і, що важливо, не линяють. Правда, і догляд за ними повинен бути відповідний: мальтипу їдять корм преміум-класу (заводчики навіть рекомендують купувати його в Європі), мити спеціальним шампунем, відповідним кольором собаки і регулярно відвідувати грумера.

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