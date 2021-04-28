Для співачки Тіни Кароль 28 квітня стало трагічним днем

Як передає Politeka.net, співачка вшанувала пам'ять чоловіка Євгена Огіра, який помер у цей день вісім років тому.

"Ти посміхаєшся мені у вічності. Я належу тобі в нескінченності", - підписала вона архівне фото, яке показала на своїй сторінці в Instagram.

На фото відображено, як Євген годує з пляшечки маленького сина Веніаміна.

Шанувальники співачки підтримують її в цей день.

«Вічна подяка, хорошій і добрій людині - Євгену Огіру. Дякую за підтримку і любов до Фантіни. Ви назавжди залишитеся в нашій пам'яті і в наших серцях. Ми любимо, ми пам'ятаємо, ми сумуємо», - таке повідомлення з'явилося на фан-сторінці артистки.

"У цей день потрібно просто помовчати ... Будемо пам'ятати вічно! Таких людей на світі дуже мало, Женя ми все вдячні вам! Спасибі за все❤ Світла пам'ять", - пишуть шанувальники співачки.

Як відомо, Тіна Кароль і Євген Огір офіційно оформили відносини в січні 2008 року. А вже в листопаді у них народився син.

У 2012 році стало відомо, що у Євгена рак шлунка. У 2013 році його не стало.

"Він боровся до кінця. До тих пір до кінця, коли вже свідомість була такою, що він не розумів. Рука вже не рухалася, він не володів своїм тілом " - розповідала Тіна про останні тижні життя Євгена.

Дружину Тіни Кароль було всього 32 роки.

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