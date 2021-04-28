Відома українська телеведуча Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала особисте відео з пологового будинку

Як пише Politeka.net, Віра Кекелія є солісткою співаючого квартету "Жіночого кварталу". Красуня рік тому народила первістка, але практично відразу повернулася на сцену. Дівчина вирішила згадати, що відбувалося в пологовому будинку, адже сьогодні у малюка день народження.

На кадрах Віра лежала в білому халаті і притискала новонародженого малюка до грудей. Красуня плакала і сміялася, поки її заспокоював чоловік Роман. Відео вийшло дуже милим і зворушливим.

"Сьогодні День Народження у нашого Вані.

Рівно 1 рік тому ми зустрілися.

Це найкрасивіше відео в нашому сімейному архіві!

Ромкочка, я люблю тебе. Ми народили з тобою найдивовижнішого людини, нашого сина.

Як же він вміло нас з тобою вчить і перевіряє на міцність кожен день, а потім нагороджує своєю любов'ю, посмішками і світлом;)))

Я так вас люблю, мої чоловіки,

До місяця і назад", - написала Віра під кадрами.

Фанати подивилися ролик більше 8 тисяч разів і написали коментарі:

"Мої", "з днем народження синочка"," неможливо дивитися без сліз", " сльози пропустили. Як же це нереально, які емоції", "зі святом вас, милі", "вітаю вас", " з днем народження. Які ви Класні", " вітаю! Нехай росте здоровеньким", "Наша лялечка".

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