Пугачова з "губами качечкою" і однією бровою спантеличила виглядом

Співачка Алла Пугачова з'явилася в обіймах свого чоловіка Максима Галкіна і спантеличила новою зовнішністю

Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився в Instagram на фан-сторінці присвяченій Максиму Галкіну.

"Красиві😍 😍 😍", - сказано в підписі до фото.



Швидше за все, фото оформляли в фотошопі і перестаралися. На опублікованому кадрі Примадонна постала в досить дивному образі-на її обличчі Червона вуаль і квітка на голові. Але найбільше здивувало, що однієї брови у артистки немає взагалі, а губи зробили такі трендові і пухкі, що складно впізнати Примадонну.

Поруч з Пугачовою красивий Галкін, йому фотошопом все доробили, ізьянов немає

Шанувальники висловилися в коментарях з приводу пухких губ і нев'янучої улюблениці, якій нещодавно виповнилося вже 72 роки і її чоловіка:

"Аллочка, навіщо ви так губи собі малюєте. У вас вони і так красиві".

"Горошинка заважає！😍😍😍".

"Сумні очі🙌".

"Макс ти великий молодець ❤ ️ дай Бог вам з Аллою, здоров'я🙏 🏽 💕".

"Губищі обов'язково було надувати, весь шарм зник".

"О Боже, що з Пугачовою?".

"Від захвату у мене слова всередині мене!".

"Ось що робить любов. Світяться щастям".

Нагадавши, 72-річна Алла Пугачова помолодшала в компанії відомих колег:"гримуча суміш".

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна влаштувала " концерт "зірковому батькові:"Ти мій кумир".

Також Politeka писала, що сусіди скоїлися на Аллу Пугачову і Галкіна, деталі конфлікту: "Чого ти і нам продукти не носиш?».