Співачка Алла Пугачова з'явилася в обіймах свого чоловіка Максима Галкіна і спантеличила новою зовнішністю
Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився в Instagram на фан-сторінці присвяченій Максиму Галкіну.
"Красиві😍 😍 😍", - сказано в підписі до фото.
Швидше за все, фото оформляли в фотошопі і перестаралися. На опублікованому кадрі Примадонна постала в досить дивному образі-на її обличчі Червона вуаль і квітка на голові. Але найбільше здивувало, що однієї брови у артистки немає взагалі, а губи зробили такі трендові і пухкі, що складно впізнати Примадонну.
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Шанувальники висловилися в коментарях з приводу пухких губ і нев'янучої улюблениці, якій нещодавно виповнилося вже 72 роки і її чоловіка:
"Аллочка, навіщо ви так губи собі малюєте. У вас вони і так красиві".
"Горошинка заважає！😍😍😍".
"Сумні очі🙌".
"Макс ти великий молодець ❤ ️ дай Бог вам з Аллою, здоров'я🙏 🏽 💕".
"Губищі обов'язково було надувати, весь шарм зник".
"О Боже, що з Пугачовою?".
"Від захвату у мене слова всередині мене!".
"Ось що робить любов. Світяться щастям".
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