Відома українська ведуча Марічка Падалко вирішила попередити про можливий обман і спекуляції з приводу грошових виплат українцям
Так, Марічка цього разу вирішила попередити українців про небезпеку. Справа в тому, що зараз в соцмережах поширюється фейкова новина про те, як за проходження опитувань громадяни можуть отримати гроші. У сторі Марічка також поділилася скріншотом з неправдивою інформацією.
Вже кілька днів у мережі рекламуються "опитування", за які українцям обіцяють гроші.
"Обережно! Фейк " - пише Марічка під скріншотом одного з постів з підробленою інформацією.
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У мережі шахраї пропонують українцям пройти опитування і отримати гроші від «великих світових брендів». Кожному громадянину обіцяють по 16500. У тексті на самому сайті вже на стартовій сторінці-граматичні помилки.
Крім того під постами багато коментарів від людей, які нібито вже пройшли і отримали свої гроші. Ось тільки там вони пишуть, що платили кілька комісій, а вже після того отримували свій подарунок. Ймовірно, саме так у довірливих українців збираються виманювати гроші.
До цього 45-річна телеведуча поділилася радісною, але при цьому злегка хвилюючою новиною в своєму Instagram.
"Знаєте, чому я так радію! Тому через 54 дні буду бігти перший з 2019 напівмарафон-21 км», - написала ведуча.
Вона додала, що записала не тільки себе, але і свого 14-річного сина Єгора. При цьому хлопчикові вона про це ще не повідомила.
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