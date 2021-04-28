Останній вийшовший в ефір випуск шоу "Холостяк" залишив фанатам багато причин для роздумів

Нещодавно опубліковане звернення однієї з учасниць проекту до холостяка Заливако заінтригувало мережу. Як відомо, дівчині з першого ефіру пророкують перемогу на проекті, адже вона показала себе найбільш спокійною і розважливою учасницею.

Крім того, дівчина не тільки зачарувала манерами, а й змогла стати єдиною прихильницею Михайла, яка не вступала в конфлікти з іншими. У той час як Юлія Бельченко «зайка» ледь не пішла з проекту через свою поведінку, Розалі опинилася в центрі обговорення після анонсу.

У ролику Розалі звернулася до Михайла, а трейлер» Холостяка " восьмого ефіру тільки підігрів інтерес до дівчини, багато хто виступає за неї, проте є і хейтери, впевнені, що скоро вона покине шоу:

"Розалі на мій погляд тут найрозумніша і адекватна. І чоловік їй потрібен однозначно не такий)); Розалі суперська, красуня❤️🔥; Михайло просто недостойний такої неймовірної дівчини; окрилена Розалі👏 🔥 справжня; Розалі! Цей Михайло Потапич тебе не гідний, чухай ти з проекту і швидше!!!; Піде наступна. Вже засвітили; ну після Тані. У коментах пишуть, що вже і переможницю засвітили. Аню; ще там Джесіку засвітили теж🙄" »

Також варто відзначити, що в 7 випуску проекту дівчата вирушили з "холостяком" на єгипетський курорт Шарм-ель-Шейх. Там відбулося 12-годинне індивідуальне побачення Розалі Номбре і Михайла. На зустрічі стався їх перший поцілунок.

У своєму Instagram дівчина поділилася враженнями від побачення:

"Не хочу писати довгий пост, описувати цей день-ти і сам все бачив. Я відчувала щастя в моменті і щастя я відчуваю зараз. Тому не хочу додавати зайві слова 🧡 Це був момент, про який ти не мрієш. І в такі моменти розумієш, що реальність трохи яскравіше будь-якої самої зухвалої фантазії", - написала Розалі.

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