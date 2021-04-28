Відома українська співачка Анастасія Приходько поділилася рідкісними фото своєї старшої дочки і розповіла про її виховання

Зараз зірка виховує трьох дітей. Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Приходько зізналася, що особливу важливість для неї відіграє виховання старшої дочки Нани.

"Виховання дівчаток!!! Це напевно постійні переживання за все, треба вчити праці, самостійності, вмінню обходиться в побуті, бути хорошою господинею!! Я не з тих хто говорить "для дівчинки головне вийти заміж"! Але якщо вона нічого не вміє, що це буде? Я свою принцесу вчу всьому", - розповіла співачка.

Вона також поділилася знімками зі своєю донькою, зробленими, коли та була ще зовсім маленькою. Варто відзначити, що зірка нечасто ділиться знімками своїх дітей в соцмережах.

Минулого місяця в родині зірки відбулося поповнення: 25 березня з'явилася на світ її третя дитина. Хлопчика назвали Лукою. У нього є рідний брат Гордій і єдиноутробна сестра Нана. Приходько народила синів у шлюбі зі своїм нинішнім чоловіком Олександром Претулою. А ось батьком її старшої дочки є колишній цивільний чоловік Нурік Кухілава.

З ним у співачки склалися непрості стосунки. Раніше в інтерв'ю вона зізнавалася, що він постійно їй зраджував і піднімав на неї руку, тому після розставання вона вирішила нічого не розповідати підросла дочки про біологічного батька.

"Свого часу він дуже багато зраджував і піднімав руку на неї... Я думаю, що звання "батько" він не заслуговує", - говорила Приходько.

Нагадаємо, Приходько, яка представляла на "Євробаченні" Росію, заговорила про поїздку від України: "Я намагалася...".

Як повідомляла Politeka, Приходько, яка народила після шоу "Маска", показала малюка, розсекретивши цікаві деталі: "Нічого з цим вдіяти не можу".

Також Politeka писала, що Приходько після "Маски" і "таємних" пологів зворушила українок кадрами з малюком.