Настя Каменських під час прощання з чоловіком спантеличила поведінкою перед камерою

Кілька тижнів тому Настя вирушила на перезавантаження - емоційну і фізичну - разом з близькими, але без чоловіка. За словами Каменських Потап був засмучений і прийняв це рішення дружини. Через пару тижнів самотності, пара все ж зустрілася-Потап зробив сюрприз дружині і деякі кадри з зустрічі навіть потрапили у випуск реаліті, яке сама співачка знімає закордоном.

Через пару тижнів самотності, пара все ж зустрілася-Потап зробив сюрприз дружині і деякі кадри з зустрічі навіть потрапили у випуск реаліті, яке сама співачка знімає закордоном.

При цьому зірки не посоромилися показати і багато особистого - як зустрічаються, вечеряють, проводять побачення і навіть як ніжаться в ліжку. Після того, як пройшли вихідні, Потапу довелося назад полетіти додому, що довело Каменських під час прощання до сліз. Оцінили емоційність зірки поруч з чоловіком далеко не всі.

"Що відбувається підкажіть)) я нічого не зрозумію, що за прощання?))); у новому реаліті "дівчатка рулять", Потап приїхав несподівано для Насті, а тепер йому пора їхати і вони прощаються; Бл....ь, так ридає, ніби він в зону АТО відправляється. Яке горе; Два брехла; о боже ,як на війну проводжає; я плачу....😢так мило❤️; і я заплакала, так це щиро і мило😭; Горе то какоееее; яка милота😍❤", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що співачка вирішила випустити нову пісню про кохання, на яку її надихнув чоловік.

"Ні бурі, ні дощам

Не віддам

Тебе, моя душа

Спасибі тобі, моя рідна людина, за нашу любов і той творчий порив, в якому народжуються такі пісні», - написала зірка.

Шанувальники пари бурхливо відреагували на цей пост. При цьому, в коментарях примудрилися помітити у Потапа "животик", пожартувавши про майбутнє поповнення в зоряному сімействі.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!".