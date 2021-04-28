НП сталася зі співаком Іваном Наві під час зйомок шоу «Майстер Шеф»

Як передає Politeka.net, подробицями артист поділилвся на своїй сторінці в Instagram.

«Зі знімального майданчика на операційний стіл. Такого у мене ще не було. Зараз в реанімаційній палаті відходжу від операції, яку вночі зробили в клініці інституту хірургії ім.Шалімова. Вчора на зйомках у мене трапився приступ апендициту. Пів дня на зніманнях я думав, що це просто мене прихопив шлунок, спазм, який от-от пройде, але знеболюючі, які мені колов лікар на майданчику не допомагали», - розповів він.

Через деякий час лікар усе ж наполіг, щоб артист поїхав у лікарню.

«І після декількох годин змагань в кадрі, лікар все ж вирішив зробити пальпацію живота і сказав, що не виключає апендицит і дуже рекомендує поїхати в лікарню зробити УЗД або здати швидкі аналізи для такого випадку - за що я дуже йому вдячний 🙌 На той момент, я вже майже не міг стояти на ногах, але думав, що воно пройде, як проходило завжди», - зазначив співак.

«Лікар-хірург після операції сказав, що апендикс міг розірватись в будь-який момент, а операція була набагато складніша, ніж планували», - додав він.

Іван Наві додав, що зараз уже почувається набагато краще.

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