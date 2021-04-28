В Україні по-новому контролюватимуть одержувачів соціальної допомоги від держави
Як передає Politeka.net, одержувачів субсидій на оплату комунальних послуг чекає посилення вимог. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, яке транслювалося на Youtube.
Нові норми Кабінету Міністрів України для отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг запрацюють з 1 травня 2021 року.
"Починаючи з травня, одержувачі повинні будуть подати нову заявку на отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних п'яти місяців. Зробити це можна буде онлайн або поштою. З травня всі 100% отримуватимуть живими грошима", — сказав він.
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Як зазначив прем'єр, зараз 92% отримують субсидії в грошовій формі.
За його словами, чітко виділили категорії громадян, кому субсидії призначатися не будуть.
"Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банках понад 100 тисяч гривень, купуєте нову машину або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень, вам субсидію, звичайно, не призначать", — сказав Шмигаль.
Варто відзначити, що в Мінфіні заявили, що нововведення дозволять більш раціонально використовувати гроші з держбюджету.
Нагадаємо, що субсидії призначатимуть по-новому, під контроль візьмуть всі доходи українців: до чого готуватися.
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