Полякова і DZIDZIO на шоу "Маска" запалили на сцені

Популярне шоу "Маска", що полюбилося українським глядачам, завершилося, але кумедні моменти досі обговорюють в мережі

Несподіваним і яскравим став поцілунок між детективами на проекті співачкою Ольгою Поляковою і DZIDZIO, які злилися в пристрасному поцілунку на радість глядачам, передає Politeka.net.

У пабліку соцмережі Іnstagram, присвяченому шоу Маска розмістили кадр з поцілунком відомих зіркових детективів. Михайло Хома (DZIDZIO), у своєму яскравому образі і Оля Полякова, не менш епатажна з руками піднятими вгору. Знаменитості На шоу сиділи поруч і вирішили підігріти інтерес до подій поцілунком.

"Друзі, не відмовляйте собі в задоволенні приймати емоційні рішення. Тому що вони про кохання", - написали про поцілунок організатори шоу "Маска".

У пабліку прокоментували кадри словами:

"Викриття Мольфара глядачі шоу запам'ятали треба! Андрій Данилко та Оля Полякова по-справжньому запалили на сцені. Скільки цікавих речей відбувається, коли люди б'ються об заклад!"

Також українців закликали залишити в коментарях, хто сумує за шоу.

Шанувальникам сподобалося кумедне фото, хоча особливої активності на сторінці вже не спостерігається, вони написали:

"Це не запал на сцені він співав це був його момент, а вони бігають там як * обнуті єдиний ваш прокол... ".

"+сумуємо за Андрієм Данилком більше всіх".

"+++Звичайно сумую за цими моментами. Тому як, саме розкриття Мольфара було найяскравішим і незабутнім!!! Мольфар найкращий!!!❤️❤️"

Нагадаємо, що пристрасний поцілунок Полякової і DZIDZIO на шоу "Маска" не на жарт розлютив українців: "+ ковидло".

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