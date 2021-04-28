Українська актриса Наталка Денисенко порадувала шанувальників милим кадром

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, яка є подругою і кумою актриси Ксенії Мішиної, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно красуня публікувала в сторіс кадри з Веселої вечірки з подругами, серед яких була і Ксенія, яка тільки що повернулася з Хорватії. А тепер показала чарівне фото, у підписі до якого звернулася до жінок.

На новому знімку Наталка відображена в цікавій локації, вона присіла в крісло і мило позує, вражаючи свіжим виглядом. Перед камерою красуня з'явилася в стильних білих брюках і світлому картатому піджаку з перламутровими гудзиками. Волосся актриси розпущене і акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки чарівна посмішка, вона дивиться прямо в камеру.

У підписі до фотографії Денисенко заговорила про супержінок. "Багато жінок страждають що у них не виходить, я і сама іноді вступаю в цю гонку. Але, це як би не НОРМАЛЬНО! Я маю на увазі не бути такою супервуман, а намагатися бути якийсь! Тобто не собою! Є ж і тренд на» жінку мати «і»незалежну поодинці". Але тільки справа в тому, що жінки кидаються з кута в кут намагаючись відповідати якійсь картинці. А я думаю, треба просто РЕАЛЬНО зізнатися собі; як ти хочеш жити! і бути тією, якою ти є насправді!",- написала актриса, звертаючись до українок.

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