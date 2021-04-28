Популярна українська співачка показала ніжне Селфі з сином Веніаміном
Виконавиця ревно охороняє всю інформацію про своє особисте життя. Особливо про те, чи є у неї коханий. Також Тіна не бажає, щоб хтось втручався в її життя і спілкування з єдиною дитиною – сином Веніаміном, який росте копією матері.
Не так давно зірка поділилася двома зворушливими фото - з покійним чоловіком і Селфі з сином, що подорослішав. Співачка мило посміхалася на камеру, показуючи світле обличчя без макіяжу і захоплюючи своєю красою без жодного фотошопу і обробки кадру.
Шанувальники були раді бачити щось особисте, адже зазвичай Тіна рідко показує подібні фото. На сторінці Фантіни також з'явився даний кадр.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
Мішина повернулася до Києва, "підтвердивши" найгірші побоювання про розставання з Еллертом: "З кумушками..."
Переможець "Голосу країни" Лазановський показав, в якому стані будинок, в якому йому подарували квартиру: "Без вікон і..."
Астролог Павло Глоба передрік велику удачу чотирьом знакам Зодіаку: в чий будинок прийде щастя
"Таємна дружина" Олега Винника засліпила посмішкою в обнімку з малюком: "нарешті ви зробили цей крок"
"Сильна♥️; А Веня як подорослішав, наречений то підріс!; Чи є Instagram вені?; Красиві; копія тата🐼❤️; красиві❤️🔥; котики; ви прекрасні удачі вам щастя; які красиві😍 😍; рідні-красиві😍; самі️️; щастя вам!😍».
До цього співачка вшанувала пам'ять чоловіка Євгена Огіра, який помер в цей день вісім років тому.
"Ти посміхаєшся мені у вічності. Я належу тобі в нескінченності", - підписала вона архівне фото, яке показала на своїй сторінці в Instagram.
На фото відображено, як Євген годує з пляшечки маленького сина Веніаміна.
«Вічна подяка, хорошій і добрій людині-Євгену Огіру. Дякую за підтримку і любов до Фантіни. Ви назавжди залишитеся в нашій пам'яті і в наших серцях. Ми любимо, ми пам'ятаємо, ми сумуємо»,-таке повідомлення з'явилося на фан-сторінці артистки.
Нагадавши, Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила фанатів вульгарною витівкою на камеру: "Да уж, засвербіло".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль розпласталася на столі перед Надею Дорофєєвою: "хочете спільний трек?".
Також Politeka писала, Казково красива Тіна Кароль зізналася, що знайшла щастя: "це реально подарунок небес".