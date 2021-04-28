Популярна українська співачка показала ніжне Селфі з сином Веніаміном

Виконавиця ревно охороняє всю інформацію про своє особисте життя. Особливо про те, чи є у неї коханий. Також Тіна не бажає, щоб хтось втручався в її життя і спілкування з єдиною дитиною – сином Веніаміном, який росте копією матері.

Не так давно зірка поділилася двома зворушливими фото - з покійним чоловіком і Селфі з сином, що подорослішав. Співачка мило посміхалася на камеру, показуючи світле обличчя без макіяжу і захоплюючи своєю красою без жодного фотошопу і обробки кадру.

Шанувальники були раді бачити щось особисте, адже зазвичай Тіна рідко показує подібні фото. На сторінці Фантіни також з'явився даний кадр.

"Сильна♥️; А Веня як подорослішав, наречений то підріс!; Чи є Instagram вені?; Красиві; копія тата🐼❤️; красиві❤️🔥; котики; ви прекрасні удачі вам щастя; які красиві😍 😍; рідні-красиві😍; самі️️; щастя вам!😍».

До цього співачка вшанувала пам'ять чоловіка Євгена Огіра, який помер в цей день вісім років тому.

"Ти посміхаєшся мені у вічності. Я належу тобі в нескінченності", - підписала вона архівне фото, яке показала на своїй сторінці в Instagram.

На фото відображено, як Євген годує з пляшечки маленького сина Веніаміна.

«Вічна подяка, хорошій і добрій людині-Євгену Огіру. Дякую за підтримку і любов до Фантіни. Ви назавжди залишитеся в нашій пам'яті і в наших серцях. Ми любимо, ми пам'ятаємо, ми сумуємо»,-таке повідомлення з'явилося на фан-сторінці артистки.

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