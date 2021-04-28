Знаменита телеведуча Леся Нікітюк ні в чому собі не відмовляє, не бажаючи сідати на дієту

За словами Нікітюк, раніше вона нічого спеціально не робила, щоб схуднути –насичений робочий графік і постійна активність дозволяли їй не стежити за графіком і їсти що-завгодно. Тепер вона хоч і публікує кадри зі смачними стравами, обмеження в її харчуванні все ж є.

На одному з фото Леся показала яскраве фото з ласощами, якими насолоджувалася останнім часом. Здається, ніби телеведуча їсть практично все і не набирати зайві кілограми.

Раніше Леся уточнила, що вона вибірково підходить до формування свого раціону. Зірка вже кілька років не вживає багато свинини, телятини, рису, хліба і тортів. Але це не означає, що вона виключила їх повністю.

"Леся чарівна, приваблива 🙂 ! Обожнювати... переглянула кілька разів всі серії #орелирешка з Лесею ☺ така добра, позитивна дівчина... з відмінним почуттям гумору 🤗», - сказано в підписі під фото.

Також сама Леся показала, як насолоджується вдома. Красуня завдала на обличчя омолоджуючу маску білого кольору і почала смачно обідати.

Судячи зі знімка, з дієтами Леся вирішила розпрощатися. У всякому разі, на деякий час. В її тарілці не огірки і авокадо для правильного харчування, а калорійні спагетті в червоному соусі. Леся намотала їх на вилку і пильно дивиться в камеру, позуючи у всій красі.

"Макаронний монстр😱", " Завтра середа, екватор тижня. Щоб кожен день був такий як ваш вівторок, зі смачною їжею і доглядом за собою😍", " Помаранчева паста🧡. Прям сьогодні в колір Дня Короля в Нідерландах))) оранжевий - колір голландської королівської родини. Леся як завжди в тренді 😃", " Блін, я думала, Леся морква по корейськи їсть))", " 😂 якби була морква то взагалі було б актуально. 🧡Помаранчеву моркву придумали в Нідерландах на честь королівської сім'ї вона помаранчева. Раніше морква була білого, жовтого і бузкового кольору☺️", " дієта на карантині:)", - відповіли в мережі.

Нагадавши, Нікітюк навідалася до батьків і провела захисний "ритуал", кадри.

А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк розкрила сорочку і показала, як схудла до літа.

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк показала, як приміряє різні образи, покрутивши перед камерою п'ятою точкою.