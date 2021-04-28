Відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі в незвичайній сукні із застібками-шпильками показала фігуру

Знаменитість не раз помічала, що бажає старіти природно, а дієти не визнає взагалі. Тому на багатьох фото, зроблених зіркою раніше, можна помітити, що Беллуччі і правда не худла навіть заради важливих зйомок.

На фото пишнотіла супермодель позувала в чорній сукні з вирізом по всій довжині, через що добре видно, що Моніка не одягала білизну для пікантності кадру. Дизайн вбрання, втім, вийшов досить оригінальним, щоб опинитися в самому центрі уваги. Розрізи на сукні були з'єднані лише спеціальними аксесуарами-великими срібними шпильками.

Довге кучеряве волосся знаменитість залишила розпущеним, замість того, щоб звернути на них увагу, вона приспустила бретельки наряду і притримала верхню частину декольте.

На іншому новому фото Моніка одягла легке плаття з розрізом, демонструючи ідеальні ніжки на підборах. Красуня позувала на сонці, що додало легкості знімку.

"Прекрасна дама", "О, вона дуже чарівна", "Перестань бути такою ідеальною, це жінка з блиском", "Моніка, Ти моє натхнення !!", "І тобі теж-Моніка", "стара, але золота", "Легенда на всі часи", "Велике спасибі", "ти не можеш бути справжньою", "Королева", "ти найкраща на землі".

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