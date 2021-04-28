Український виконавець, один з тренерів шоу "Голос країни" Олег Винник до популярності в Україні довгий час працював у Європі

Як передає Politeka.net, в останні роки Олег Винник є одним з найпопулярніших артистів в Україні. Його запрошують практично на всі рейтингові шоу, а концертні зали збирають аншлаги. При цьому кар'єру в Україні артист почав будувати тільки в 2011 році, коли прийняв рішення повернутися працювати на батьківщину.

Популярності Винник домігся як виконавець головних ролей в популярних європейських мюзиклах. Він гастролював у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Крім цього, Винник працював артистом у складі хору Люнебурзької опери.

На одній з фан-сторінок опублікували архівні кадри з мюзиклів, в яких брав участь Винник. На кадрах можна побачити, як виглядав артист до популярності в Україні.

Раніше ми писали, що Олег Винник подякував шанувальникам за підтримку його команди на шоу "Голос країни". Як відомо, у фіналі шоу перемогу отримав артист з команди Наді Дорофєєвої, а підопічному Винника Сергію Нейчеву не вистачило глядацької підтримки для перемоги. Втім, Винник стійко витримав програш, побажавши молодому артисту кар'єрних успіхів.

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