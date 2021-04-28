Відома співачка Ірина Білик зізналася, що збирається розлучатися зі своїм п'ятим чоловіком Асланом Ахмадовим
Як передає Politeka.net, погану новину вона озвучила на прем'єрному випуску шоу «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. Співачка прийшла на відверте інтерв'ю з метою заявити на всю країну про те, що її п'ятий шлюб не витримав випробування відстанню.
За словами Білик, вперше Аслана Ахмадова, батька її другого сина, вона побачила в передачі, присвяченій Людмилі Гурченко. Артистка зізналася, що відразу відчула якусь тягу і голос в голові, який говорив, що цього чоловіка потрібно розшукати. Білик знайшла номер Аслана і перша зв'язалася з ним. Після зйомок кліпу у них зав'язався роман.
"Я думала, що він найкращий з усіх чоловіків, які у мене були. Я зрозуміла, що це тато моєї другої дитини", - заявила Білик.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
Переможець "Голосу країни" Лазановський показав, в якому стані будинок, в якому йому подарували квартиру: "Без вікон і..."
Саніна з "The Hardkiss" розповіла, чи займе місце Кароль на шоу "Голос": "Мені приємно..."
Американська невістка Чапкіса оголосила про важливе рішення після 20 років шлюбу: "Шалено, але..."
Зупинилося серце знаменитої радянської актриси, колеги повідомили про трагедію: "Вічна пам'ять"
За її словами, шлюб не витримав випробування відстанню, хоча любов все ще жива.
"Ми з Асланом розлучаємося. Ну, а що робити? Він не приїжджає. Хоча я його люблю і він мене-теж", - зважилася на одкровення артистка.
Також вона припустила, що їй судилося бути самотньою. Відзначимо, що це вже п'ятий невдалий шлюб артистки. До цього вона жила з продюсером Юрієм Нікітіним, танцюристами Дмитром Дікусаром і Дімою Коляденко, а також моделлю Андрієм Оверчуком.
Нагадаємо, що 51-річна Ірина Білик розкрила свій секрет: "коли нікого немає вдома...".
Як повідомляла Politeka, Білик не стримала сліз під час з'ясування стосунків з сином, сплив сімейний секрет: "я вперше про це розповідаю".
Крім того Politeka писала, що 51-річна Білик похвалилася стильним подарунком:"збулася мрія дитинства".