Відома співачка Ірина Білик зізналася, що збирається розлучатися зі своїм п'ятим чоловіком Асланом Ахмадовим

Як передає Politeka.net, погану новину вона озвучила на прем'єрному випуску шоу «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. Співачка прийшла на відверте інтерв'ю з метою заявити на всю країну про те, що її п'ятий шлюб не витримав випробування відстанню.

За словами Білик, вперше Аслана Ахмадова, батька її другого сина, вона побачила в передачі, присвяченій Людмилі Гурченко. Артистка зізналася, що відразу відчула якусь тягу і голос в голові, який говорив, що цього чоловіка потрібно розшукати. Білик знайшла номер Аслана і перша зв'язалася з ним. Після зйомок кліпу у них зав'язався роман.

"Я думала, що він найкращий з усіх чоловіків, які у мене були. Я зрозуміла, що це тато моєї другої дитини", - заявила Білик.

За її словами, шлюб не витримав випробування відстанню, хоча любов все ще жива.

"Ми з Асланом розлучаємося. Ну, а що робити? Він не приїжджає. Хоча я його люблю і він мене-теж", - зважилася на одкровення артистка.

Також вона припустила, що їй судилося бути самотньою. Відзначимо, що це вже п'ятий невдалий шлюб артистки. До цього вона жила з продюсером Юрієм Нікітіним, танцюристами Дмитром Дікусаром і Дімою Коляденко, а також моделлю Андрієм Оверчуком.

Нагадаємо, що 51-річна Ірина Білик розкрила свій секрет: "коли нікого немає вдома...".

Як повідомляла Politeka, Білик не стримала сліз під час з'ясування стосунків з сином, сплив сімейний секрет: "я вперше про це розповідаю".

Крім того Politeka писала, що 51-річна Білик похвалилася стильним подарунком:"збулася мрія дитинства".