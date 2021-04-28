Відомий український телеведучий Володимир Остапчук засвітився з дитиною на руках
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував фото з дитиною, обличчя якої він сховав. Як відомо, дружина телеведучого Христина поїхала відпочивати за кордон без чоловіка. Як пояснювала дівчина, у Володимира в Києві залишилися невирішені справи.
Тим часом, в Instagram артиста з'явився кадр з дитиною на руках. На сина Володимира хлопчик не схожий, оскільки він занадто маленький.
"Люблю бути татом", - підписав фото телеведучий.
Знімок заінтригував шанувальників Остапчука, які тут же стали гадати, чия ж дитина на руках у ведучого.
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"Хрещеник?", "Такі милі", "схожі дуже", "син Анни Саліванчук?", "Вова, вам дуже пасує! Рада, що бачитеся з дітьми все-таки", "Вова що складніше бути татом, або вести Євробачення?", "Любиш бути татом на фотографії?", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що за напруженими відносинами і розлученням Остапчука стежила вся країна. Досі телеведучий не відновив нормального і повноцінного спілкування зі своїми двома дітьми від першого шлюбу. Нещодавно підписники запитали у Остапчука, куди пропали його 7-річна дочка Емілія і 3-річний син Еван-Олександр. Телеведучий пояснив, що діти на час локдауну знаходяться в Умані у дідуся і бабусі.
Нагадаємо, що біда в родині Остапчука, дружина розкрила подробиці: "я подумала, що моє серце зупиниться".
Як повідомляла Politeka, Остапчук у білявій перуці вразив українців поведінкою на сцені:"сильна хімія".
Крім того Politeka писала, що Остапчук насмішив українців, засвітившись в компанії різнокольорових чоловіків, відео: "Сірий все псує".