Відомий український телеведучий Володимир Остапчук засвітився з дитиною на руках

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував фото з дитиною, обличчя якої він сховав. Як відомо, дружина телеведучого Христина поїхала відпочивати за кордон без чоловіка. Як пояснювала дівчина, у Володимира в Києві залишилися невирішені справи.

Тим часом, в Instagram артиста з'явився кадр з дитиною на руках. На сина Володимира хлопчик не схожий, оскільки він занадто маленький.

"Люблю бути татом", - підписав фото телеведучий.

Знімок заінтригував шанувальників Остапчука, які тут же стали гадати, чия ж дитина на руках у ведучого.

"Хрещеник?", "Такі милі", "схожі дуже", "син Анни Саліванчук?", "Вова, вам дуже пасує! Рада, що бачитеся з дітьми все-таки", "Вова що складніше бути татом, або вести Євробачення?", "Любиш бути татом на фотографії?", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що за напруженими відносинами і розлученням Остапчука стежила вся країна. Досі телеведучий не відновив нормального і повноцінного спілкування зі своїми двома дітьми від першого шлюбу. Нещодавно підписники запитали у Остапчука, куди пропали його 7-річна дочка Емілія і 3-річний син Еван-Олександр. Телеведучий пояснив, що діти на час локдауну знаходяться в Умані у дідуся і бабусі.

Нагадаємо, що біда в родині Остапчука, дружина розкрила подробиці: "я подумала, що моє серце зупиниться".

Як повідомляла Politeka, Остапчук у білявій перуці вразив українців поведінкою на сцені:"сильна хімія".

Крім того Politeka писала, що Остапчук насмішив українців, засвітившись в компанії різнокольорових чоловіків, відео: "Сірий все псує".