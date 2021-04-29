Відома українська співачка Ірина Білик розкрила страшну сімейну таємницю

Як передає Politeka.net, 51-річна Ірина Білик стала гостею прем'єрного випуску шоу "Мій секрет" з Машею Єфросиніною. Співачка прийшла на відверте інтерв'ю і поділилася кількома таємницями.

У фіналі шоу вона зізналася, що у неї є рідний брат Сергій, якого їх сім'я довго приховувала і ховала. Чоловікові 40 років, він страждає від психічного розладу. Білик зазначила, що вони ніде про нього не згадували і не говорили. Розповідаючи про брата співачка розплакалася.

"Ми не хотіли ніде про це говорити. Мама дуже не хотіла. Після її смерті він залишився один. Зараз він живе в квартирі сам. Йому 40 років, п'ять з яких він зовсім не виходив на вулицю", - заявила артистка.

За її словами, чоловік ніколи не працював. Зараз Ірина повністю забезпечує його і висилає йому продукти. З хворим родичем їй допомагає ще один брат Юрій.

Додамо, що під час інтерв'ю Білик також зізналася, що розлучається зі своїм п'ятим чоловіком Асланом Ахмадовим. Причина в тому, що чоловік перестав приїжджати в Україну.

Нагадаємо, що 51-річна Білик показала, як змінилася з роками, від кучерявої красуні не залишилося і сліду: фото.

Як повідомляла Politeka, 51-річна Білик похвалилася стильним подарунком:"збулася мрія дитинства".

Крім того Politeka писала, що Білик не стримала сліз під час з'ясування стосунків з сином, сплив сімейний секрет: "я вперше про це розповідаю".