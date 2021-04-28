Відомий український співак Дзідзьо вирішив залякати українців, показавши їм непривабливу сторону зйомок у кіно

Кілька днів тому стало відомо, що соліст гурту DZIDZIO Михайло Хома розлучається зі своєю дружиною Ярославою, яка нещодавно дебютувала як співачка під псевдонімом SLAVIA. Ця новина викликала широкий резонанс, проте сам виконавець лише раз висловився на цю тему, після чого продовжив свою діяльність, як ні в чому не бувало. Як пише Politeka.net, новий пост у своєму Instagram Дзідзьо вирішив присвятити кіно.

Музикант, який також знімається у фільмах, опублікував відео, на якому показав «небезпеки» гриму. Так, на кадрах з нього знімають штучну шкіру. Судячи з усього, вона потрібна була для "старіння" особи артиста.

Жінка за кадром намагається повільно і дбайливо знімати грим, проте співакові все одно боляче.

"Той, хто хоче в кіно зніматися, дивіться, що з вами буде. Думаєте мені не боляче? Боляче! А що я повинен робити? Вже тягни, тягни. Ай-ай-Ай...ось, ті, хто будуть в кіно зніматися, будуть терпіти таке", - поскаржився співак.

Його шанувальники тут же почали коментувати побачене.

"Заради кіно я і не на таке готовий", "чому я не пішла...позбавлення від зайвого волосся", "бідний Дзідзьо", "Мені тебе дуже шкода", "що не зробиш заради ролі і визнання", - пишуть люди.

Нагадаємо, "Ви сина Цибульської бачили? Він вилитий Дзідзьо": розлучення співака з красунею-дружиною обростає подробицями.

Як повідомляла Politeka, SLAVIA відверто заговорила про розлучення з Дзідзьо, подробиці обурили українців: "він ще пошкодує!".

Також Politeka писала, що розлучення Дзідзьо: Дружина Михайла Хоми перервала мовчання і видала все, що думає про їхній шлюб: "мало не втратила...".