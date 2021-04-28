Популярна українська ведуча Леся Нікітюк показала, як приміряє новий розкішний наряд, який їй явно припав до душі
Як пише Politeka.net, зірка поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram. У короткому відео ведуча показала, як приміряє вбрання, які шиють спеціально для неї. Судячи з усього, одяг ще в процесі пошиття, проте провідну вона помітно вразила.
Зокрема, Нікітюк приміряла коротко білу сукню, яка ідеально обтягнула її фігуру. Головною родзинкою цього образу став ніжно-блакитний плащ, який ефектно спадав з плечей ведучої.
Леся знімала своє відображення в дзеркалі на камеру і не переставала захоплюватися новим вбранням.
"Ого! Ой-ой-ой ... Ой, щось коле мені груди...Боже, це Оскар 2021 ... Експрес-кутюр. Корсетик підодягнемо, теплі колготки і...", - коментує те, що відбувається ведуча.
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Можливо, незабаром вона вийде в цьому образі в світ.
Після примірки Нікітюк повернулася додому і вирішила відпочити, прийнявши пінну ванну. У Instagram ведуча виклала фотографію своїх ніг.
До цього ми писали, що Нікітюк показала, як насолоджується їжею вдома. Красуня завдала на обличчя омолоджуючу маску білого кольору і почала смачно обідати. Леся намотала на вилку спагетті і пильно дивиться в камеру, позуючи у всій красі.
Нагадаємо, Нікітюк в "дірявій" кофті з мереживами влаштувала апетитний день: "Найсоковитіше на сьогодні".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк в халатику і з маскою на обличчі зірвалася з дієт, домашні кадри: "Макаронний монстр".
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк зробила екскурсію по квартирі батьків, де виросла: "За що я ненавиділа цю...".