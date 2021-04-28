Юна дочка популярної української співачки Олі Полякової змінила імідж і заінтригувала українців новою прем'єрою

Нещодавно 16-річна Маша Полякова повернулася з відпочинку в Туреччині, куди вона літала з мамою, молодшою сестрою і бабусею. Відразу по прильоту в Україну школярка зважилася на радикальні зміни, і вирішила поекспериментувати з зачіскою. Як пише Politeka.net, результатами Маша поділилася в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

Полякова-молодша показала себе з новою довжиною волосся: колись довгі локони на відео дістають лише до її плечей. На нових кадрах дівчина красується перед камерою, демонструючи свою нову зачіску. Варто відзначити, що на відео її волосся виглядає ще й більш темними, проте деякі припустили, що це просто перука.

Крім того, Маша показала репетицію групи, в якій вона грає. Втім, поки інші юні музиканти дійсно репетирують, сама Полякова тільки знімає відео.

"А "ШВИ" записують вам нову пісню. Як вам моя нова зачіска?",- підписала відео Маша.

Її передплатники активно коментують пост.

"Красуня! Тобі йде", "тобі так набагато краще", "тобі дуже йде нова стрижка!", "Перука", "так набагато краще", "як Дракула", "перука, зразу видно", "не дуже, вона тебе робить старше", - пишуть люди.

Нагадаємо, юна дочка Полякової розкинулася на сітці в купальнику, в мережі не оцінили: "Ну, ляхи Великі, не в образу".

Як повідомляла Politeka, дочка Олі Полякової налякала закривавленим обличчям: що сталося.

Також Politeka писала, що дочка Олі Полякової ошелешила кардинальною зміною іміджу: довгого волосся більше немає.