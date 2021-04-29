Українці до 1 травня повинні заповнити декларації про доходи і заплатити з них податки
Тим, хто вчасно не подасть документ, загрожує штраф у розмірі 170 грн, пише «Обозреватель».
У 2021 році Декларацію потрібно заповнити до 1 травня, а заплатити податки до 1 серпня.
Дія Закону поширюється на всіх одержувачів доходів на території України, в тому числі це стосується іноземців. При цьому доходи у вигляді офіційної зарплати, відсотків за депозитом або з продажу майна з нотаріальним посвідченням не потрібно декларувати. Справа в тому, що в цих випадках люди отримують доходи від податкових агентів, які платять податки за них.
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Подавати декларацію про доходи потрібно обов'язково в тому випадку, якщо громадянин отримав дохід з інших джерел, і з цих коштів податків ніхто не заплатив.
За що потрібно платити:
- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;
- доходи від особи, яка не є податковим агентом (у тому числі від здачі в оренду власного рухомого або нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам тощо.);
- спадок та подарунки від осіб, які не є членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення;
- додаткове благо, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податків, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням;
- доходи від продажу інвестиційних активів;
- іноземні доходи.
Скільки потрібно платити
За більшість доходів доведеться заплатити податок у розмірі 18%. При цьому, наприклад, за нерухомість передбачена більш низька ставка в 5%. Граничний термін сплати податків за підсумками декларування - 1 серпня.
Як і де подати декларацію
Декларацію про майновий стан можна знайти на сайті податкової або в Електронному кабінеті платника податків. Щоб увійти в свій кабінет, потрібно заздалегідь подбати про оформлення електронного цифрового підпису (ЕЦП).
Якщо ЕЦП немає, то декларацію потрібно подавати у відділення податкової за місцем реєстрації.
Приклади оформлення декларацій можна знайти на сайті податкової. Там же є інформація про рахунки для сплати податків.
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