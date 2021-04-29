Вагітна дружина Віктора Павлика показала, як з вагітним животом і колонкою в руках розважається вдома, що із задоволенням продемонструвала в мережі

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова дуже часто останнім часом хвалиться, як 55-річний співак Віктор Павлік допомагає їй по дому. Під час карантину у багатьох українців були серйозні перебої з роботою. Павлик в одному з інтерв'ю зізнався, що під час локдауну їх сім'я трималася на плаву, оскільки Каті вдавалося заробляти гроші завдяки веденню блогу.

Зараз Репяхова знаходиться на останніх місяцях вагітності. Цього разу дівчина показала, як розпаковує одну з посилок, яку отримала Новою Поштою.

"Нарешті у мене тепер є блютуз колонка. А то мені аж соромно, що у мене її досі не було. А у вас є така, - запитала Репяхова, знімаючи розпакування.

Дівчина сказала, що давно мріяла про новий гаджет і першим, що продемонструвала передплатникам - це як вона танцює під пісню "Барвіночок хрещатий" свого коханого чоловіка Віктора Павлика.

"Віктор Павлік, ти радий, що у нас тепер є колонка?",- підписала відео Репяхова.

"Танцюємо з Мішанею під тата", - написала в наступній Stories.

Також молода жінка написала, що знаходиться на останніх термінах вагітності. Судячи зі знімків, оппублікованих в соцмережі, у неї вже 34 тижні вагітності. Ще 6 тижнів і настане день Х.

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