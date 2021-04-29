Український співак Дзідзьо, новина про розлучення якого наробила галасу в мережі, показав несподівані кадри

Кілька днів тому стало відомо, що соліст групи DZIDZIO Михайло Хома розлучається зі своєю дружиною Ярославою, співачкою SLAVIA. Ця новина викликала широкий резонанс, проте сам виконавець вважає за краще робити акцент на своїй творчості, а не особистому житті. Він тільки раз висловився на тему розлучення, після чого продовжив свою діяльність, як ні в чому не бувало.

Так в новому пості Дзідзьо, який, як відомо, не тільки співає, але ще і знімає фільми, показав особливості цього процесу, передає Politeka.net.

Дзідзьо записав відео, коли з нього знімали зістарюючий грим зі зморшками. Також у нього було помітно сивину.

"Хочете в кіно зніматися - дивіться, що з вами буде. Думаєте, не болить? Болить. А що я повинен робити. Айайайай. Ті, хто будуть в кіно зніматися, будуть терпіти, так як я», - говорить артист.

Нагадаємо, 27 квітня SLAVIA підтвердила інформацію про розлучення в своєму Instagram.

Пізніше в програмі" Світське життя " прокоментував тему і Михайло.

"Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тому, ми тільки хочемо це зробити красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обмірковували і зрозуміли, що це буде краще", — заявив артист. І додав, що вже майже рік не проживає разом з Ярославою.

Нагадавши, SLAVIA відверто заговорила про розлучення з Дзідзьо, подробиці обурили українців: "він ще пошкодує!"

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