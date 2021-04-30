Відома українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під псевдонімом SLAVIA, чесно розповіла про розлучення

Не так давно в мережі з'явилася інформація про те, що Дзідзьо розлучається зі своєю дружиною Ярославою після 20 років відносин. Співачка Славія вирішила розповісти в інтерв'ю для "КП» про особисте життя, про причини розлучення і про свої переживання.

За словами артистки, вона була дуже терплячою людиною, але їй треба було розуміти, заради чого вона весь час чекала.

За словами пари, вони не разом вже дев'ять місяців, їх розставання проходило плавно і усвідомлено: спочатку вони роз'їхалися, потім пожили окремо і лише зрозуміли, що найкращим рішенням буде розлучитися і залишитися в хороших відносинах.

При цьому Славія згадала, що єдиною спробою врятувати шлюб – став похід до психолога. Але нічого не вийшло, адже зі своїми проблемами треба розбиратися самостійно, порахувала зірка.

Я за те, щоб спробувати все, що можливо, щоб зберегти все, що можливо, до останнього.

"Раніше ми розмовляли. А коли з'явилася група Dzidzio, вона стала для Михайла номер один. Я бачила, як він намагається, як працює, втомлюється, тому намагалася його не навантажувати своїми питаннями. Тепер розумію, що, напевно, це було неправильно. Я багато чого тримала в собі, багато чого замовчувала, намагалася допомагати чоловікові», - поділилася особистим артистка.

Початок кар'єри Славії також стало в якомусь сенсі каменем спотикання. Тоді зірка думала, що втрачає себе і була нещасна.

"Звичайно, морально було важко. Михайло-сильна людина, і я відчувала, що на мене тиснуть. Мені було складно, боляче, що він мене не зрозумів, не підтримав. Тільки сказав: все, я втратив сім'ю, ти пішла робити кар'єру. Я толком навіть не зрозуміла, про що він. Я підтримувала його багато років, теж сподівалася на якесь розуміння і підтримку з його боку, але цього не сталося. Він якось сприйняв все по-іншому, у нього своє бачення ситуації, а у мене – своє. Я виплакала дуже багато сліз. Було дійсно важко, гірко, особливо під час переїзду до Києва» - зробила висновок співачка.

Відзначимо також, Осадча в програмі "Світське життя" взяла інтерв'ю у артиста Дзідзьо. Серед іншого телеведуча прямо запитала у виконавця про те, чи розлучається він з дружиною, адже чутки про розрив ходять вже давно.

"Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тому, ми тільки хочемо це зробити красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обмірковували і зрозуміли, що це буде краще", — заявив артист. І додав, що вже майже рік не проживає разом з Ярославою. Серед причин, чому відносини не склалися, Дзідзьо зазначив, що коли вони зустрілися, то були дітьми і не розуміли, як будувати сім'ю. "Просто діти йшли в ліс і не знали, чи треба говорити, коли тебе щось не влаштовує. Ми не знали, як це робити, просто терпіли дещо",-підсумував артист.

Нагадавши, Горбунов "розділ" Олега Винника за лаштунками, порадувавши Осадчу: "подивися, як світиться!".

Як повідомляла Politeka, Осадча в сукні королеви показала українцям кругленький животик: "Катя і Юра молодці!".

Також Politeka писала, Розлучення Дзідзьо і SLAVIA: співачка вирішила влаштувати свято і зворушила українок, "нехай котиться на всі чотири сторони".