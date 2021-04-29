Відома українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під псевдонімом SLAVIA, розповіла про проблеми з чоловіком

Через двадцять років спільного життя Ярослава Хома і Михайло Хома вирішили подати на розлучення. Щоб уникнути непорозуміння в мережі, а також пояснити причину свого рішення (пара роз'їхалася більше восьми місяців тому) Ярослава також вирішила розповісти в інтерв'ю про те, як почалося непорозуміння в їхній родині і до чого це призвело.

"Я розумію, що була дуже зручною дружиною. Чоловік робив кар'єру, я це усвідомлено приймала. Але в якийсь момент зрозуміла, що втрачаю себе, а це набагато страшніше, ніж втратити людину в своєму житті, навіть чоловіка. Кожен має право будувати своє прекрасне життя", - розповіла артистка.

У момент, коли пара почала віддалятися один від одного, вони опинилися наодинці зі своїми проблемами. За словами Ярослави, вона намагалася не напружувати чоловіка, не навантажувати своїми проблемами. Тоді вона хотіла, щоб чоловік зосередився на кар'єрі.

Співачка зазначає, що ще кілька років тому про розлучення не могла і подумати - я це було неприйнятно, страшно.

"Якби мені тоді в той момент хтось сказав, що ми розлучимося, думаю, моє серце б не витримало. Я б тоді це не зрозуміла, не прийняла. Я виплакала дуже багато сліз".

На даний момент пара тільки готує документи на розлучення, заяву вже подано, але не всі документи оформили правильно і потрібно дещо переробити. Цим займається адвокат Михайла.

Славія також впевнена, що її кар'єра могла посприяти розлученню, тоді вона не повинна була світитися, лише бути таємницею дружиною:

"Я втрачала себе і була нещаслива. Але якось так склалося життя, що мені допомогли зняти перший кліп. Допоміг Анатолій Безух, продюсер Михайла. Він знає мене багато років, він в мене вірить і підтримує, за що я йому дуже вдячна.

Пісні, з одного боку, начебто з нізвідки народжуються, з іншого – вони йдуть зсередини. Я вже не могла мовчати, це крик душі. Але Михайло не зрозумів цього, він не зрозумів посил, А прийняв це як камінь у свій город. Але якщо так сприймати всі його пісні, які всі з гумором, я б теж могла кожну пісню прийняти на свій рахунок. Але я з розумінням ставилася до його кар'єри, творчості, навпаки, вважала, що все - в скарбничку сім'ї. Не розумію, чому він сприйняв мою творчість проти себе. Нічого поганого я не хотіла».

До цього також співачка присвятила новий пост у своєму Instagram вітчизняному шоу-бізнесу і його особливостям.

Так SLAVIA зазначила, що українські зірки відрізняються від інших своїм менталітетом.

"Таке враження, що наші артисти постійно змагаються між собою. Це якийсь спортивний підхід...тому, люди не хочуть ділитися знаннями, приховують інформацію, бережуть свої секрети для того, щоб залишитися на плаву...у нас навпаки: хтось зайняв своє місце, і не хоче ділитися нічим, щоб, не дай Бог, нічого не втратити. Це психологія жебрака», - розповіла співачка.

Нагадавши, Михайло Хома видав Осадчій, що відбувається в його родині.

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