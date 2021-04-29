Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап), показала себе після змін у зовнішності
Як пише Politeka.net, популярна українська співачка болівійського Походження не перший рік радує своєю творчістю українців. Красуня не так давно випустила новий міні-альбом, в якому можна почути мотиви Батьківщини. Мішель Андраде не забуває і про соціальні мережі, які активно веде, підігріваючи до своєї персони інтерес.
На фото красуня позувала в джинсах з ременем і білій кофтині. Красуня рукою поправила волосся, щоб показати рожеві пасма, які пофарбувала. На другому фото Мішель стояла спиною, демонструючи колір волосся з іншого боку.
"Максимально кайфую від цих рожевих волосся", - написала Мішель під фото.
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Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Милашка", "мені дуже подобається", "вам йде", "нереальна", "тобі йде", "яка приваблива і дуже красива красуня", "ви, Мішель, немов сяєте, як чистий, блискучий алмаз".
Ми писали, що популярна українська співачка, Мішель Андраде, похвалилася фігурою.
У своєму Instagram Мішель опублікувала фото, на якому постала в короткому топі, виблискуючи пружним животиком, а тонку талію підкреслили джинси на високій посадці.
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