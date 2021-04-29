Дружина "Холостяка-10" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун народила йому дочку і зізналася, що під час пологів довелося ектренно робити кесарів розтин

Як передає Politeka.net, жінка опублікувала зворушливий знімок у своєму мікроблозі в Іnstagram. На фото колишній холостяк цілує свою дружину Дашу, яка лежить в родовому кріслі - втомлена, але щаслива. Як виявилося, жінці екстрено зробили кесарів розтин.

"Вже два дні як ми батьки найкрасивішої і усміхненої дівчинки❤️🥺 як багато хто вже здогадався, у мене було КС. Так, планували ми все інакше. Партнерські пологи, природним шляхом. Але, сталося як сталося. І знаєте, Макс такий молодець! Я бачила як він переживав але як він тримався і підтримував мене.Найкращий!!!🥺 Так само, мені дуже пощастило з лікарем в Адоніс супер жінка, професіонал своєї справи. І найкрутіший анестезіолог)) який включав пісні, примудрявся мене смішити в такому стані 😅 людське спасибі вам 🙏 🏼 ❤ ️ а процес відновлення у мене звичайно складний, але терпимий. Головне що моя бубочка тепер сопе поруч🥰", - написала вона.

Шанувальники також відзначили по залу, що швидше за все Дашу кесарили, тому і дитину першим поклали татові на груди.

Нагадаємо, модель Даша Хлистун раніше зізнавалася, що з Максом Михайлюком познайомилася в Інтернеті, але любові з першого погляду у них не було. Однак після першої зустрічі в офлайні вони вже не змогли бути на відстані один від одного.

Макс Михайлюк був головним героєм шоу»Холостяк-10".

Нагадаємо, що "Холостяк" Макс Михайлюк вперше показав дочку від відомої моделі:"тато завжди буде поруч".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина "Холостяка" без білизни вразила зухвалим чином на подіумі:"фатальний агент ФБР".

Також Politeka писала, що "Холостяк " Михайлюк В очікуванні головної події в житті переплутав дні тижня:"Макс, сьогодні субота".