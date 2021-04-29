Відомий український хореограф Олена Шоптенко з "Танців з зірками", показала, як коротає час вдома

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко досить багато зараз проводить час вдома і навіть скаржилася, що дуже втомилася від карантинів. Красуня зараз виховує маленького сина, але не забуває і про себе. Улюбленою розвагою у хореографа стали танці на кухонному столі.

Цей раз не став винятком, адже Олена була в чорно-червоній напівпрозорій сукні, забравшись на кухонний стіл. Дівчина ефектно задерла нижню частину наряду, пустившись в танок

"Танцюйте для себе і для інших, танцюйте з коханими і в задоволення.

Танцюйте в залі, в пробках і на кухні.

Танцюйте так, як ніби ніхто не бачить, танцюйте тілом і душею!

У будь - якій незрозумілій ситуації-просто танцюйте.

Адже танець-це рух, а рух-життя

З Всесвітнім днем танцю, друзі!",- написала зірка під відео.

Фанати подивилися ролик більше 17 тисяч разів і написали коментарі:

"Ух, яка краса", " вітаю! Так і роблю, чую музику, відразу хочеться потанцювати. Це-настрій. Нехай воно завжди буде на висоті!", "Яка граціозна", "Альона, вітаю зі святом", "Ура, всім танцювати", "Вітаємо з професійним святом".

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