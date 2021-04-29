Співачка з талант-шоу "Фабрика Зірок-3" і телеведуча Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, постала в білосніжному халаті

Артистка розповіла, як провела Чистий четвер, повідомляє Politeka.net. Зірка активно готується до Великодня, про що повідомила у своєму Instagram.

У кадрі красуня постала в білосніжних халаті й в рушнику на голові. Красуня посміхалася, виглядаючи свіжо і красиво.

"Всіх з Чистим четвергом 😉 😎 дівчатка, будемо пекти паски? На кухні... в його шортах і майці... 😍для мене така підготовка до Великодня була б ідеальною...) як ви збираєтеся святкувати? 1) з "ним", 2) з сім'єю, 3) не святкуєш. Обери свій варіант...", - написала Воржева.

За дві години публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів.

"Ось так 👩🏻🍼👨👩👦😅🙏🏻", "🤍🤍🤍", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Тетяна Воржева - не тільки співачка, але також телеведуча. Артистка вела програму "Заковані " на Новому каналі. За концепцією шоу дівчина і кілька молодих людей протягом проекту перебували прикутими один до одного.

Зірка свого часу була дуже популярною, адже людей вразила її схожість з актрисою Анджеліною Джолі.

Однак сама артистка в одному з інтерв'ю розповіла, що її з дитинства порівнюють з іншою зіркою. За словами української красуні, вона втомилася від цього порівняння.

"До цієї актриси у мене абсолютно нейтральне ставлення. Хотілося б просто бути собою. Так, у нас один типаж, не більше", - розповіла Воржева.

Нагадаємо, Українська Джолі у вузькому боді з непристойним декольте розшалилася перед камерами: "Ангел і демон".

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