Відпочиваюча в Мексиці Настя Каменських продовжує привертати увагу до своєї фігури, завдяки неоднозначним образам

Настя звикла до того, що питання її схуднення хвилює користувачів соціальної мережі Instagram навіть більше, ніж її саму. Так як зірка при будь – якому випадку-будь-якому невдалому ракурсі на фото або відео, отримує масу здивованих коментарів.

Не так давно зірка показала в сторі чергову порцію кадрів, які після могли обговорити шанувальники на фан-профілях. Зірка записала коротке відео для Тік-ток Додатки і засвітила тим самим досить великі стегна і округлі форми в коротенькій чорній спідниці.

Настю це не бентежить, вона зазначила, що нехай іноді кілограми додаються або зменшуються – їй все також часто пишуть негативні коментарі і засуджують за вагу, засуджують, що вона мало тренується, стежить за харчуванням і не відповідає параметрам норми своєї ваги.

"Це ж не привід картати себе. І навіть зараз, коли я можу іноді скакати у вазі - я люблю себе такою, яка Я є🥰 Моя ідеальність - в моїй неідеальності🙏», - пару днів тому розповіла Настя.

До цього Настя показала сміливий образ в черговий раз, коли вирушила на пляж в літньому хустці, пов'язавши його на стегнах, і маленькому бежевому ТОПі замість ліфа. Примітно, що нижню частину бікіні зірка надягати не стала, акцентувавши на цьому увагу, коли повернулася до камери напівбоком і висунула стегно вперед.

"А що по білизні??😂 😂 ; випрала, сохне; розсікаєш без трусів?; Ніжки стегенця; і не забути надіти труси😜 🙈; Настя, яка ви красива😍; і як завжди одна і та ж поза на всіх фото; Для мене ідеал фігури саме такий; головне Все вчасно прикрити і норм; ось це Ляха величезна; ідеальна🔥; навіщо спідницю задирати? ну або хустку цей; Без трусиків?))); Ніжки товсті то.....; Ох ці ляхи непереможні))», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!"