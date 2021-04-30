Курс валют в Україні в п'ятницю, 30 квітня, буде цікавий різною поведінкою долара і євро
Як передає Politeka.net з посиланням на дані НБУ, перед тривалими вихідними долар трохи просяде в ціні, а євро, навпаки, вирветься вперед. Така поведінка іноземної валюти цікава тим, що за день до цього долар показував зростання, а євро просідало в ціні. За день тенденція кардинально змінилася.
Так, у п'ятницю "зелені" в обмінниках можна буде купити за 27,75 гривень, у той час як днем раніше їх продавали на 3 копійки дешевше.
Євро буде вести себе по-іншому. За день європейська валюта подорожчає на 12 копійок. Перед вихідними курс завмре на позначці 33,64 гривні за євро.
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Раніше ми повідомляли, що, незважаючи на невеликі курсові скачки, гривня до літа буде зміцнюватися і показувати зростання. За прогнозами експертів, в найближчі кілька місяців гривня буде стабільна, а долар поступово буде дешевшати. Чекати девальвації гривні найближчим часом не варто, оскільки Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити цього.
Відзначається, що найвигідніший курс гривні буде влітку, після чого з осені національна валюта почне поступово девальвувати.
Нагадаємо, що нові правила для кредитів і депозитів, в Нацбанку оголосили, що зміниться: "з сьогоднішнього дня...".
Як повідомляла Politeka, долар відвоює позиції, а гривня атакує євро: яким буде свіжий курс валют від НБУ.
Також Politeka писала, що гривня доб'є долар, американська валюта не витримала натиску: НБУ розкрив новий курс валют.