Курс валют в Україні в п'ятницю, 30 квітня, буде цікавий різною поведінкою долара і євро

Як передає Politeka.net з посиланням на дані НБУ, перед тривалими вихідними долар трохи просяде в ціні, а євро, навпаки, вирветься вперед. Така поведінка іноземної валюти цікава тим, що за день до цього долар показував зростання, а євро просідало в ціні. За день тенденція кардинально змінилася.

Так, у п'ятницю "зелені" в обмінниках можна буде купити за 27,75 гривень, у той час як днем раніше їх продавали на 3 копійки дешевше.

Євро буде вести себе по-іншому. За день європейська валюта подорожчає на 12 копійок. Перед вихідними курс завмре на позначці 33,64 гривні за євро.

Раніше ми повідомляли, що, незважаючи на невеликі курсові скачки, гривня до літа буде зміцнюватися і показувати зростання. За прогнозами експертів, в найближчі кілька місяців гривня буде стабільна, а долар поступово буде дешевшати. Чекати девальвації гривні найближчим часом не варто, оскільки Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити цього.

Відзначається, що найвигідніший курс гривні буде влітку, після чого з осені національна валюта почне поступово девальвувати.

Нагадаємо, що нові правила для кредитів і депозитів, в Нацбанку оголосили, що зміниться: "з сьогоднішнього дня...".

Як повідомляла Politeka, долар відвоює позиції, а гривня атакує євро: яким буде свіжий курс валют від НБУ.

Також Politeka писала, що гривня доб'є долар, американська валюта не витримала натиску: НБУ розкрив новий курс валют.