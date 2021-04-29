Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накачане тіло

Марина Бех-Романчук займається спортом з ранніх років, пише Politeka.net. За цей час красуня отримала безліч нагород, а також змогла привести своє тіло в таку форму, що багато хто позаздрить.

На новому фото в Instagram Марина постала боком до камери, демонструючи підкачану фігуру. Ноги здавалися просто "сталевими".

Зірка спорту була в крихітних шортах, які, навряд чи щось прикривали.

"Збори закінчені 🙌 🏼 А тепер пора додому", - оголосила Бех в своєму Instagram.

Всього за чотири хвилини публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Кохана», «Королева", "це тіло виглядає готовим до перемоги", "я люблю тебе більше, ніж американці люблять бургер", "завжди приємні відчуття, особливо коли тренування пройшло добре😎 👌 🏼", "дуже красива і гаряча дівчина, я люблю тебе, крихітко", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук народилася 18 липня 1995 року. Дівчина дебютувала на міжнародній арені у 2011 році на чемпіонаті світу серед юнаків в Ліллі, де посіла п'яте місце, проте в цьому ж році виграла Європейський юнацький олімпійський фестиваль в Трабзоні.

Одна з останніх перемог зірки - вона стала чемпіонкою Європи 2021 року в приміщеннях.

Відомо, що з 2018 року красуня одружена з українським плавцем, дворазовим чемпіоном Європи, Михайлом Романчуком.

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